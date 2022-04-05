Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфил будет выполнять распоряжение президента Джо Байдена — требовать приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 апреля заявила на пресс-конференции.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На заданный журналистом вопрос о том, давал ли Байден соответствующее указание постпреду США при ООН, Псаки ответила утвердительно.

Джен Псаки «Президент… считает, что это нелепо для России быть членом СПЧ».

По её словам, «постпред уже говорила об этом сегодня» и продолжит добиваться такого решения. Что касается требования о «постоянном исключении» России из СПЧ ООН, Псаки рекомендовала попросить комментарий у Томас-Гринфилд.

Джен Псаки «Но, очевидно, что исключение было бы следующим шагом в этом процессе».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден комментируя антироссийский фейк о том, что военные ВС РФ якобы расстреляли жителей Бучи, заявил, что это военное преступление.

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