Белград, 5 апреля, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Сербская баскетбольная команда «Црвена Звезда» требует от Евролиги возбуждения дисциплинарного дела из-за инцидента, который произошел непосредственно перед матчем регулярного чемпионата с литовским «Жальгирисом». Об этом говорится в заявлении на сайте клуба из Сербии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Речь идет об акции, в рамках которой литовские баскетболисты и члены судейской бригады выстроились в ряд, держа баннер с цветами украинского флага. Игра проходила в Литве и завершилась со счетом 103:98 в пользу хозяев.

В «Црвене Звезде» напомнили, что за несколько дней до матча клуб из Сербии был предупрежден о запрете любых политических акций. Однако, как отмечается в заявлении, просьба сербской команды не держать баннер, не являющийся нейтральным, была проигнорирована. Руководство «Црвены Звезды» считает, что произошедшее не имеет отношения к спорту, и расценивает инцидент как «политический спектакль», который «серьезно нарушает основные принципы Евролиги и баскетбола».

В клубе также напомнили, что в период агрессии НАТО в адрес Сербии в 1999 году баскетболисты «Жальгириса» не устраивали каких-либо акций в поддержку сербской стороны. Кроме того, в «Црвене Звезде» задались вопросом, может ли команда потребовать, чтобы все участники матчей в Белграде держали баннер «Косово — это Сербия».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта, во время матча между футбольными клубами «Црвена звезда» и «Глазго Рейнджерс» в Белграде, сербские болельщики вывесили на стадионе плакаты в поддержку России, на которых были отмечены все акты вторжения США в другие страны начиная с 1950 года.