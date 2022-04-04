Вашингтон, 5 апреля, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отдают приоритет поставке беспилотников, противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger при отправке военной помощи киевским властям, заявил пресс-секретарь пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

U.S. Army Инструктор США на Украине

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"В этих поставках мы отдаем приоритет средствам, которые, как нам известно, больше всего нужны украинцам: Javelin, Stinger, беспилотники. Все это в приоритете», — заявил он.

Кирби отметил, что общий размер военной помощи составляет $800 млн. Предполагается, что в ближайшие сутки киевские власти получат очередную партию американского вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал увеличить поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов. По его словам, американское вооружение должно обеспечить десятикратное превосходство украинских боевиков над российскими танками.