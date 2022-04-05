Украина, , 01:10 — REGNUM Более 260 морских пехотинцев сдались в плен российским вооружённым силам в Мариуполе. Об этом 4 апреля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Как уточнил Кадыров, 4 апреля в Мариуполе в плен российским вооруженным силам сдались 267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ). Выбор сдавшихся Кадыров назвал «правильным и осознанным» и отметил, что он всегда предлагал военным Украины сдаться и наводить порядок в стране вместе с российскими войсками ради «мирной жизни многострадального украинского народа».

Кадыров подчеркнул, что армия России не воюет с мирным населением и сдавшимся в плен ничего не угрожает. Борьба, по словам Кадырова, идёт с нацистами и бандитами, от которых мирным людям не стоит ждать ничего хорошего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров сообщил о формировании новой группы добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров сообщил о новой группе добровольцев для спецоперации на Украине