5 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова бывшего президента США о том, что нынешний американский лидер довёл страну до худших времён.

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что администрация Соединённых Штатов во главе с президентом Джозефом Байденом довела страну до самого низкого уровня в истории, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Рейтинг. Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Он сделал США посмешищем. Тут с Трампом можно согласиться», — считает Светлана Ф.

Многие пользователи согласились с оценкой бывшего американского президента происходящего в США. Граждане уверены, что большую долю проблем Байдена составляет его сомнительное психологическое состояние, которое, вероятно, не позволяет адекватно реагировать на поступающие вызовы.

«Это факт. Такого президента США страна, как и весь мир, ещё не видели. Это говорит о плохом психическом состоянии человека, когда он загнан вопросами и ничего, кроме оскорблений в адрес задающих вопросы, не может найти. Сколько только своих же граждан на пресс-конференциях он матом обозвал и неучтивыми словами. Не зря от него СМИ начали отворачиваться сейчас, которым он сам дорогу перешёл и кого оскорбил», — пишет Артём И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден действительно доводит США до ручки, но не факт, что, будь на его месте тот же Трамп, к примеру, то Америка бы расцвела.

«Думаю, США в данной сложной обстановке лучше было бы иметь лидера более энергичного, более сильного и волевого. Байден, наверное, был бы идеальным президентом в более спокойное время. Хотя, может, это и к лучшему. Будь и у них такой же безумец типа Трампа, может, уже полыхала бы третья мировая война», — отмечает Загир Х.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Часть людей полагает, что Трамп пытался сделать Америку вновь великой, а Байден делает всё, чтобы снова великой была Россия.

«Кому как. Когда Байден был вице-президентом, к России Крым вернулся. А теперь, когда Байден президент, глядим, как Украина возвращается. Всё нормально. Господин Трамп, для России и российских граждан Байден — это благо. Долго мы этого ждали. Благодаря в том числе Байдену это стал возможным», — указывает Александр П.

Ряд пользователей указывает на то, что при правлении Трампа Америка не то, чтобы сильно расцвела. Так что выпячивать свою политическую фигуру не стоит, коли сам ничего в прошлый раз не достиг.

«При Трампе стало бы ещё хуже. Он утром говорил одно, а вечером уже другое. Говорил, мол, не будет никого бомбить, а сам в итоге саданул томагавком по Ирану. Чуть глобальную войну не спровоцировал. Просто игра на публику сейчас, вот и всё», — написал Юрий Б.

Дональд Трамп (сс) The White House

Нашлись и те, кто даже рад, что США наконец-то настигли тяжёлые времена. Граждане надеются, что они будут ещё хуже, ведь Америке пора искупать свои грехи.

«Мы надеемся, что впереди у них времена ещё хуже, чем сейчас. Пора отвечать за всё, что они последние 100 лет делали», — поделилась своим мнением Елена П.

Напомним, 3 апреля бывший президент США Дональд Трамп заявил на митинге своих сторонников в штате Мичиган о том, что администрация Соединённых Штатов во главе с президентом Джозефом Байденом довела страну до самого низкого уровня в истории.