Аккра, , 00:57 — REGNUM Микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик на дороге у города Аккра в Гане, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что авария произошла на автодороге Аккра — Кумаси. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу, где и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

«Пятеро человек в салоне микроавтобуса, включая водителя, погибли на месте происшествия. Их тела направил в морг в Восточном Регионе», — заявили в полиции.

Также травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров микроавтобуса. В настоящее время идет расследование причин и обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в тоннеле Саланг в Афганистане. в результате дорожной аварии погибли три человека.