Берлин, , 00:46 — REGNUM Возможность полной остановки производства из-за проблем с сырьём вызывает обеспокоенность у федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности (BDSI). Об этом 4 апреля сообщило издание DER SPIEGEL.

Шоколад (сс)Falkenpost

Отмечается, что из-за событий на Украине кондитерская промышленность опасается перебоев с поставками газа, который для большинства кондитерских компаний является важнейшим источником энергии. Кроме того, компаниям стали дороже обходиться сельскохозяйственное сырье, упаковка, а также логистические услуги.

Резкое ухудшение экономической ситуации стало представлять угрозу существования целой отрасли. Повышение цен сказалось на компаниях по всем направлениям, в ассоциации кондитеров отметили, что многие производители уже достигли «предела нагрузки». Цены на такое сырьё, как пшеница, подсолнечное масло и орехи поднялись очень сильно. Подорожали такие важные ингредиенты, как сухое молоко, сахар, яйца и пальмовое масло.

Председатель BDSI Бастиан Фассин отметил, что властям Германии предстоит изучить меры, которые «позволят производителям продуктов питания продолжить производство». Фассин пояснил, что кондитеры производят продукты питания, а значит, их значение для снабжения населения страны в чрезвычайных ситуациях огромно. Глава BDSI ссылается на информацию Федерального управления гражданской защиты, которое рекомендует на случай ЧС создать запас «энергоемких товаров с длительным сроком годности», таких, как шоколад, печенье или крендельки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов ФРГ предостерёг Евросоюз, что резкий отказ от закупок российского газа принесёт намного больший ущерб странам ЕС, чем России.

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