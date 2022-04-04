Сараево, 5 апреля, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Пока во главе Сербии находится президент Александр Вучич, Республика Сербская будет в безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 4 марта в Баня-Луке во время торжеств по случаю 30-летия работы МВД Республики Сербской.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

«Пока во главе Сербии президент Вучич и пока мы, сербы, собираемся вместе, наша Республика Сербская будет защищена, наша Республика Сербская станет еще безопаснее и лучше», — процитировало издание Novosti слова Вулина.

Напомним, что Вучич выиграл выборы президента Сербии, прошедшие 3 апреля. Таким образом, он еще на пять лет сохранит пост главы Сербии.