Порт-Вила, , 00:37 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался 55 километрах от города Порт-Вилья. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 33,13 километра. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщалось. Также не объявлялась угроза цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля землетрясение интенсивностью 2,2 баллов произошло на юго-востоке Румынии. Глубина залегания очага подземных толчков составила 148 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.