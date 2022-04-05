Нью-Йорк, США, , 00:09 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 апреля ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Фондовая биржа geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 103,61 пункта (0,30%), до уровня 34 921,88 пункта. S&P 500 подорожал на 36,78 пункта (0,81%), до уровня 4582,64 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 271,05 пункта (1,90%), до уровня 14 532,55 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $4,45 (4,48%), до уровня $103,72 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 апреля — последнего рабочего дня недели — умеренным ростом.

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