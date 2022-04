Лондон, , 00:02 — REGNUM Британские рок-музыкант Том Йорк и Джонни Гринвуд из Radiohead и Том Скиннер из Sons of Kemet представили четвертый сингл для проекта The Smile под названием Pana-vision. Сингл доступен в аудио и видео форматах на официальном YouTube-канале проекта.

Группа The Smile Скриншот с портала NME

Pana-vision следует за мартовским синглом Skrting On The Surface, который был показан в заключительном эпизоде «Острые козырьки».

До Skrting On The Surface группа The Smile выпустила два других сингла под названиями The Smoke и You Will Never Work In Television Again. Том Йорк также внес два трека в шестой и последний сезон сериала — вышедший в прошлом месяце «5. 17» и новый сольный трек That’s How Horses Are.

