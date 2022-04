Лондон, , 23:55 — REGNUM Британский рок-музыкант Том Йорк выпустил еще один новый сольный трек под названием That’s How Horses Are для шестого и последнего эпизода сериала «Острые козырьки». Об этом 4 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Солист Radiohead Том Йорк (сс) Raph_PH

В марте Йорк выпустил «5. 17», сольный трек, который он написал также написала для саундтрека к сериалу. The Smile, совместный проект Йорка с коллегой по группе Radiohead Джонни Гринвудом и Томом Скиннером из Sons of Kemet, также представил новую песню для финала сериала «Острые козырьки» под названием Pana-vision.

В феврале режиссер Энтони Бирн рассказал о музыке Йорка и Гринвуда для сериала: «Музыка всегда была очень важна с исторической точки зрения, и я очень хотел привнести в сериал драматическую партитуру. В этом сезоне мы используем ее гораздо больше. Это гораздо более тяжелый сезон, поэтому партитура развивается в совершенно ином направлении».

