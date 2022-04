Нью-Йорк, США, , 23:48 — REGNUM Американская инди-рок-группа Teenage Fanclub вернулась с первым в этом году синглом I Left A Light On. Об этом 4 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Группа Teenage Fanclub Скриншот the Line Of best Fit

I Left A Light On — первый новый материал группы за 2022 год, после прошлогоднего альбома Endless Arcade. Сингл сопровождается видео, снятым Райаном Эддлстоном в студии Rockfield Studios, где был записан трек.

Норман Блейк из группы рассказал о треке: «Я написал эту песню на пианино в Rockfield Studios, пока мы микшировали альбом Endless Arcade. Недавно мы вернулись туда, чтобы записать ее. Как группа мы уже начали думать о новом альбоме, и эта песня — первый знак к этому».

