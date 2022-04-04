Вашингтон, 4 апреля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Apple TV Plus принял решение приостановить сотрудничество с американским актёром Уиллом Смитом после недавнего инцидента на «Оскаре». Информацию об этом разместило издание New York Post 4 апреля.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

Так, сервис отозвал заявку на производство биографической ленты об актёре, выход которой должен был состояться в ближайшее время. На текущий момент неизвестно, возобновят ли стороны сотрудничество в обозримом будущем.

Ранее студия Sony Pictures остановила съёмочный процесс боевика Плохие парни 4, главную роль в котором должен был исполнить Уилл Смит. Также стриминговый сервис Netflix отменил производство фильма Fast and Loose при участии актёра.