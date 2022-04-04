Макеевка, ДНР, , 23:43 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР обстреляли вечером 4 апреля украинские вооружённые формирования, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, в 16:25 мск украинские боевики со стороны посёлка шахты Южная открыли огонь по посёлку шахты имени Гагарина в городе Горловке, выпустив пять гранат из гранатомёта.

В 17:40 мск и в 18:45 мск ВСУ обстреляли посёлок Озеряновка, выпустив со стороны населённого пункта Троицкое четыре и пять мин калибра 120 мм.

В 17:58 мск обстрелу подвергся посёлок Байрак, которые украинские боевики атаковали со стороны населённого пункта Новолуганское, выпустив четыре мины калибра 120 мм.

Дважды за вечер обстреляли город Ясиноватая: в 21:46 мск и в 22:25 мск со стороны населённого пункта Авдеевка. Украинские боевики выпустили шесть и три снаряда калибра 122 мм.

В 22:04 мск также со стороны Авдеевки был обстрелян город Макеевка: по нему украинские вооружённые формирования выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

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