Тирана, , 23:44 — REGNUM ЦИК Албании 4 апреля одобрил предоставление депутатского мандата бывшему премьер-министру страны от Социалистической партии Пандели Майко.

Здание Национального театра Албании до сноса Ata.gov.al

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее депутат Альчи Блакос отказался от своего мандата из-за обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями после раскрытия аферы с мусороперерабатывающими заводами.

Ранее политику не удалось получить депутатский мандат на выборах 25 апреля. Он занял 19 место в списке депутатов-социалистов от Тираны.

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