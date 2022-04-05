Ксаверий де Местр, 5 апреля 2022, 07:26 — REGNUM Представители федеральных агентств США не смогли дать определение слову «женщина», когда их об этом попросил телеканал Fox News Digital. Канал связался с департаментом юстиции (DOJ), департаментом образования, департаментом жилищного строительства и городского развития (HUD), а также с федеральным бюро тюрем.

«Портрет женщины», Роберт Рафаилович Фальк, 1910, Масло
«Портрет женщины», Роберт Рафаилович Фальк, 1910, Масло

Ни одно из выше перечисленных ведомств не решилось предоставить определение слову «женщина» или критерии для отнесения человека к данной категории. Любопытно, что каждое из ведомств хвастается рядом инициатив, направленных на помощь женщинам. Минюст США отказался от комментариев.

Американские интернет-пользователи обсудили абсурдность ситуации под соответствующей публикацией Fox News.

Театр абсурда
Театр абсурда
wackystuff

«Внезапно никто не может определить, что такое женщина. Я думаю, что уже один этот факт может положить конец нашей стране, какой мы ее знаем», — пишет bubbles95.

«Этот вопрос помогает выявить тех, кто не должен занимать руководящие должности в США», — отмечает nopctyrants.

«Я счастлив, что демократы не знают ответа, скоро они не будут знать, как размножаться!» — восклицает demspindestroyer.

«Если они не могут дать определение женщине, представьте себе такие слова, как Конституция, право, свобода, Америка, достоинство, закон, справедливость и все остальные слова, которые составляют ядро любой цивилизации. Когда вы уничтожаете сам язык, вы получаете анархию и разрушение», — предупреждает dosweets.

«Если они не могут сказать мне, что такое женщина, им нечего делать во главе страны или наших вооруженных сил. Измените мое мнение», — пишет FJB1776.

Женщины ждут
Женщины ждут
Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США

«Если они не знают, что такое женское здоровье или что такое женщина, им нужно уйти с любой должности, которую они занимают, поехать в Китай или Россию, или Северную Корею, или Кубу и спросить там. Даже эти страны могут им рассказать», — пишет randaroo722.

«Забавные вещи. Такое не придумаешь. Неужели они думают, что сбивают кого-то с толку? Мы знаем это определение с начала времен. Как и все остальные виды млекопитающих», — подчеркивает deltayankee646.

«Как странно, Джо Байден одержим идеей назначения женщин в свой кабинет министров. Даже если они не обладают достаточной квалификацией или вообще не являются женщинами», — напоминает KateW70.

«Я не знаю, чему учат в школе в наши дни, но когда я был моложе, совершеннолетние девочки определялись как женщины; а взрослые мальчики определялись как мужчины. Ух, жизнь в старые времена была легкой, если не считать четырехмильной прогулки в гору в школу и обратно под дождем или снегом», — шутит john1239867.

«Боже, это говорит обо всём, друзья. У нас есть люди, управляющие страной, которые не могут ответить на вопрос, на который восьмилетний ребенок может ответить с ясностью. От этого хочется кричать, не так ли?» — задает риторический вопрос thebige797.

«Следуйте науке. Но демократы не могут представить научные данные, согласно которым мужчина, считающий себя женщиной, волшебным образом превращается в женщину, потому что его слова вызвали полет единорога по радуге, который и произвел волшебное превращение», — иронизирует BR549.