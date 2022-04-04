Белград, 4 апреля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Посол США в Сербии Кристофер Хилл поздравил 4 апреля президента Сербии Александра Вучича с победой на президентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Хилл также похвалил граждан Сербии за то, что они «реализовали свое демократическое право» и приняли участие в голосовании.

«Я поздравляю президента с повторным избранием на пост главы Сербии, а также всех других кандидатов, которые участвовали в выборах. Для граждан Сербии похвально то, что они реализовали свое демократическое право», — написал Хилл на своей странице в «Твиттере» (организация, признанная в РФ нежелательной).

Напомним, что предыдущие парламентские выборы в Сербии, которые прошли летом 2020 года, большинство оппозиционных партий бойкотировало.