Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Американская рок-исполнительница Патти Смит заявила, что у нее есть планы выпустить «еще один альбом». 75-летняя певица рассказала, что она работает над новым материалом для 12-й студийной работы. Об этом 4 апреля сообщил портал The Guardian.

Скриншот NME Патти Смит

В интервью The Guardian певица ответила на вопрос о продолжении к ее последнему альбому Banga, вышедшему в 2012 году, сказав: «У меня есть планы».

«Я написала много песен», — ответила Смит. «Я бы хотела записать еще один альбом, и моя звукозаписывающая компания Columbia очень щедро оставила дверь открытой».