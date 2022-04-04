Москва, , 23:48 — REGNUM Судьба историка Александра Каревина остаётся неизвестной. Об этом 4 апреля ИА REGNUM сообщил сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Судьба киевского историка Александра Семеновича Каревина продолжает беспокоить. Он арестован Службой безопасности Украины, о чем успел сообщить в соцсетях, но более о нем до сих пор ничего не известно», — сообщил эксперт.

По словам политолога, о многих из арестованных стало известно о том, что они живы.

«О судьбе Яна Таксюра стало известно от его детей, например. Александр Каревин — одинок, его родители скончались, детей у него нет. Я опасаюсь за его жизнь, и никаких известий о том, что он просто жив, пусть и в заключении, нет» — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее Службой безопасности Украины был схвачен ряд людей: историк Александр Каревин, писатель и ведущий Ян Таксюр, политик Василий Волга, публицист Дмитрий Джангиров, политолог Михаил Погребинский, журналист Юрий Ткачёв.