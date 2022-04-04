Загреб, 4 апреля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Сербия — не самая проблемная страна в регионе Западных Балкан. Такое мнение высказал спецпредставитель президента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 4 апреля в Загребе.

State.gov Габриэль Эскобар

По мнению Эскобара, «самой сложной темой» в регионе остается Босния и Герцеговина.

Эскобар напомнил, что Сербия на заседании ГА ООН в начале марта осудила «российское нападение» на Украину, что является «тектоническим сдвигом», передает новостное агентство «Танюг».

Напомним, что сербская автономия в составе БиГ — Республика Сербская выступает за развитие близких отношений с Россией, в то время как Федерация БиГ по этому вопросу полностью повторяет линию Запада.