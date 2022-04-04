Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Субштамм BA.2 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» остается на первом месте по распространению на территории США, сообщает 4 апреля Reuters со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Согласно данным регулятора, по состоянию на 2 апреля в стране на указанный субштамм приходилось 72,2% новых случаев заражения.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 в некоторых странах Азии и Европы вызвал опасения, что новая волна может накрыть и США. Однако эксперты в области здравоохранения полагают, что новая вспышка инфекции маловероятна, поскольку общее число случаев заражения продолжает снижаться после рекордных январских показателей.

Напомним, на предыдущей неделе на долю BA.2 пришлось 57,3% новых случаев заражения.

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