Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Американский фолк-рок-исполнитель Father John Misty (Джошуа Тиллман) представил новый сингл The Next 20th Century. Он должен стать последним в преддверии выхода нового альбома Тиллмана Chlоё and The Next 20th Century. Артист выложил сингл в формате видео на своем официальном YouTube-канале.

NME Father John Misty

Сингл войдет в пятый студийный альбом Джошуа Тиллмана Chloë And The Next 20th Century, который выйдет в пятницу, 8 апреля, на лейбле Sub Pop.

Почти семиминутный композиция следует за недавними синглами Goodbye Mr. Blue, Q4 и Funny Girl, вышедшими в качестве превью его предстоящей новой пластинки.