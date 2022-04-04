Тбилиси, , 23:34 — REGNUM Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария выразила своё несогласие с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в оценке событий на Украине, сообщает 4 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нино Ломджария Ombudsman.ge

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«Я неоднократно, с начала войны, публично заявляла о своей позиции, что я не согласна и не разделяю пафос и риторику премьер-министра относительно происходящих событий на Украине. Это моя позиция как гражданина Грузии, что заявления премьер-министра не отражают моего мнения как гражданина Грузии относительно событий на Украине. Имело место международное преступление, и оно содержит признаки предполагаемого геноцида. Я надеюсь, что цивилизованный мир отреагирует на преступления против человечности», — заявила Ломджария, представляя отчёт Народного защитника за 2021 год.

Согласно последнему заявлению Гарибашвили об Украине, её сейчас «наказывают и угнетают».