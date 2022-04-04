Москва, 4 апреля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Били по-всякому, снимали это на камеру, угрожали повесить и кастрировать, рассказал журналистам российский военнослужащий Омар, вызволенный из украинского плена.

Убийство

Видеосвидетельства побывавших в плену у укронацистов опубликовало 4 апреля Минобороны России.

«Руки, ноги связали и начали бить. У меня чуть-чуть была борода, так они говорили «он кадыровец». Я так понял, у них к кадыровцам особое отношение.

Ногами по лицу, по голове били. Когда по лицу с ноги дали — я вырубился», — вспоминает Омар.

«Угрозы были. Повесим… всякие угрозы были. Такие, что я не могу на камеру рассказать. Помню, говорили, «их надо кастрировать».

«Там один раненый, я не знаю, глаза были завязаны, они его пытали или что, я не видел. Только слышал как он кричал, орал. И они всё на камеру снимали. Подходили с камерой и били ногами, по-всякому. Одному ногами по ребрам, другому прикладом по голове».