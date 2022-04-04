Лондон, 4 апреля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Джейсон Уильямсон, фронтмен британского пост-панк-коллектива Sleaford Mods, появился в финальном эпизоде сериала «Острые козырьки». Об этом 4 апреля сообщил NME.

Скриншот NME Фронтмен Sleaford Mods в сериале «Острые козырьки»

В новом эпизоде Уильямсон ненадолго появился в роли разглагольствующего проповедника Лазаруса возле паба The Garrison. Это последовало за недавним камео Уильямсона в мини-сериале «Садоводы» с Оливией Колман и Дэвидом Теулисом в главных ролях.

Сериал «Острые козырьки», возможно, подошел к концу, но в разработке находится множество спин-оффов и фильмов. Недавно создатель сериала Стивен Найт рассказал о том, чего стоит ожидать от предстоящего полнометражного фильма. Найт сказал: «Это очень специфическая история, основанная на реальных событиях Второй мировой войны, и она будет рассказана в стиле сериала».

Ранее Найт говорил, что персонажи, появившиеся в шестом сезоне, помогут создать основу для предстоящего фильма. В интервью Esquire он сказал: «В шестой серии мы вводим новое поколение, и они будут частью того, что произойдет в фильме. Я думаю, это поиск тех актеров, на которых ты просто смотришь и думаешь: «Вот оно. Вот оно, будущее».