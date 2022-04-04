Рим, , 23:07 — REGNUM Цены на энергоносители в Италии делают многие производства прямо убыточными, «антиэкономичными», заявил 4 апреля глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Каждое шестое предприятие в Италии уже сократило объем производство или вовсе прекратило работу, а если ситуация (прежде всего с ценами на энергоносители и сырье) не изменится, к такой мере будут вынуждены прибегнуть на каждом втором предприятии, отметил он.

Ранее представители ассоциации заявили, что рост ВВП страны по итогам 2022 года будет более чем вдвое ниже, чем предполагалось — 1,9% вместо 4,1%.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.