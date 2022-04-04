Сакраменто, США, 4 апреля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Полиция американского города Сакраменто, штат Калифорния, арестовала мужчину, предположительно имеющего отношение к стрельбе, в результате которой погибли шесть человек и более десяти получили ранения, сообщает 4 апреля Associated Press.

Tony Hisgett Полиция США

Накануне, 3 апреля, несколько человек произвели более 100 выстрелов из автоматического оружия в центре города.

Полиция задержала 26-летнего Дандре Мартина, однако остается не ясно, какое именно отношение он имеет к трагедии. Помимо этого, детективы и сотрудники спецназа провели обыск в трех домах, в ходе которого нашли один пистолет.

Ранее сообщалось, что стрельба была слышна недалеко от административных зданий штата. Точная информация об обстоятельствах трагедии выясняется.