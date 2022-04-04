Рим, 4 апреля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. В Еврокомиссии не согласны с прогнозами некоторых экспертов о вероятности рецессии в 2022 году, заявил 4 апреля комиссар по экономике Паоло Джентилони.

U.S. Department of State Паоло Джентилони

Риски нынешней ситуации очевидны, однако у экономики Евросоюза есть запас прочности, убежден комиссар.

Экономический рост по итогам 2022 года будет меньше, чем предполагалось, но экономика все же останется в плюсе, добавил он.