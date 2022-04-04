Приштина, , 23:32 — REGNUM Белград откладывает продление диалога с Приштиной для того, чтобы представить определение статуса Косово как «незаконченный процесс». Об этом 4 апреля заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи.

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В отличие от Белграда, Приштина готова продолжить диалог с Сербией во имя «нормализации отношений между государствами», сказала Османи.

«Институты власти Косово оповестили ЕС о том, что мы готовы к участию в диалоге в любой момент, когда Евросоюз нас пригласит на переговоры. Отсутствие косовской делегации на переговорах никогда не было причиной для прерывания диалога. Косово желает взять на себя обязательства по поводу взаимного признания, но я не могу гарантировать, как будет себя вести Сербия», — процитировало издание Koha слова Османи.

По словам главы сепаратистского образования, Косово никогда не провозгласило бы независимость, если бы обращало внимание на угрозы Белграда.

Напомним, что сепаратистское Косово в 2008 году в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. С 2012 года переговоры о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной ведутся при посредничестве ЕС. Белград настаивает на компромиссном решении, в то время как Приштина настаивает на «взаимном признании двух независимых государств».