Рим, 4 апреля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. В ЕС следует отменить правило принятия решений единогласным голосованием, с такой инициативой 4 апреля вновь выступил лидер итальянской леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

Он отметил, что новые вызовы делают необходимым единое, решительное и быстрое реагирование и что при сохранении принципа единогласности добиться всего этого невозможно.

Принцип единогласного голосования — одно из фундаментальных правил ЕС: по замыслу «отцов-основателей Евросоюза», оно обеспечивает принятие только таких решений, которые идут на пользу всем членам союза.

Политические силы, в частности, либералы, пытаются использовать нынешний «горячий» момент, чтобы покончить с уклонениями от генеральной линии Брюсселя (в исполнении прежде всего Венгрии), отмечают наблюдатели.