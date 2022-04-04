Рим, 4 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. В детских садах и школах Италии уже занимаются более 10 тысяч беженцев с Украины, сообщили в МВД страны 4 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Почти половина (4800 человек) приходится на классы начальной школы.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 80 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.