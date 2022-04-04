Приштина, , 22:55 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 4 апреля отметила год с прихода на пост президента. Политик выступила с обращением к гражданам, в котором сообщила о прогрессе работы по вступлению в международные организации.

Вьоса Османи Facebook.com VjosaOsmaniMP

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи заявила о том, что в настоящее время ведется работа по вступлению Косово в Совет Европы. Заявление проходит уже последнюю стадию подготовки, ожидается, что уже в следующем году оно будет одобрено. 2/3 стран членов-Совета Европы признали Косово, а Россия добровольно вышла из организации.

При этом, по словам Османи, перспективы вступления Косово в НАТО менее оптимистичные, поскольку процесс вступления весьма сложен, ведь решение о присоединении нового члена принимается консенсусом. Также косовский политик обвинила Сербию и Белоруссию в препятствовании присоединению Косово к программе Партнерство ради мира.

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