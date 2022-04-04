Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Профсоюз, недавно сформированный работниками Amazon, потребовал от компании в начале мая начать переговоры о повышении заработной платы и на этот период отказаться от любых изменений в контрактах сотрудников, сообщает 4 апреля Reuters.

Склад товаров Amazon Álvaro Ibáñez

Помимо этого руководство компании призвали уважать желание работников вести переговоры от лица профсоюза во время дисциплинарных собраний.

Ранее порядка 55% работников на складе в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, проголосовали за создание первого профсоюза в истории Amazon.