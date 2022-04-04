Берлин, , 22:53 — REGNUM Продвигать «Северный поток — 2» было ошибкой, заявил германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает 4 апреля DPA. Это Берлину стало ясно в связи с российской спецоперацией на Украине.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kleinschmidt

Штайнмайер «Поддержка «Северного потока — 2» с моей стороны однозначно была ошибкой».

Он заявил, что Германию предупреждали «партнёры», что с Россией нельзя вместе работать. И вот Германия, «выстраивая общий европейский дом с привлечением России», обрекла себя на провал.

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Германский деятель также добавил, что не считает перспективным такие отношения с российским руководством, какие были прежде. Общая с Россией «архитектура безопасности» потерпела крах.

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