Нижний Новгород, , 22:51 — REGNUM Прокуратура провела проверку в аптеках Нижегородской области и выявила необоснованное завышение цен и дефицит лекарственных препаратов. Об этом стало известно в ходе ведомственного совещания.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

По результатам проверки установлено, что в нижегородских аптечных пунктах отсутствуют некоторые медикаменты, включенные в минимальный ассортимент лекарств.

Также выяснилось, что в местных фармацевтических организациях имеется превышение предельного размера розничной надбавки к отпускной цене на лекарственные препараты.

В итоге пяти руководителям аптечных пунктов объявлены предостережения с требованием устранить и не допускать в дальнейшем нарушений прав граждан на лекарственное обеспечение.

«Кроме того, на особом контроле прокуратуры Нижегородской области находится работа дистрибьюторов лекарственных препаратов», — отметили в региональном надзорном ведомстве.

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