Москва, , 22:50 — REGNUM Товарища застрелили, когда он уже стоял на коленях — руки за голову, рассказал журналистам военнослужащий Максим, вызволенный из украинского плена.

Убийство kropekk_pl

Видеосвидетельства побывавших в плену у укро-нацистов опубликовало 4 апреля Минобороны России.

«Мой товарищ стоит на коленях, руки за голову. И в него с разворота (украинский нацист) пустил очередь из автомата. Мы уже все лежали лицом в землю, нас начали отводить по одному в машину. Одному из нас нос сломали, а нас, раненых хотели добить. Один кричал в рацию «давайте добью, чтоб не возиться», — рассказал Максим.

«Меня начали поднимать, спросили куда я ранен. Я сказал, что в левое бедро. Мне туда сразу «прилетело с ноги», я закричал от боли, а меня потащили волоком, обувь слетела.

Спать не удавалось, потому что было очень плохое состояние. Двое суток не ел вообще. Нас каждый день заставляли записывать видео по их тексту. Если у кого-то не получалось — били. Как и меня, потому что из-за ранения головы у меня память была не особая…

В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти… Ты лежишь с завязанными глазами, а на весь спортзал крики от боли. Вскоре они утихли, и утром нам сказали: «Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?» Такое чувство, что его били палками, потому что звук ударов был очень глухой.

Перевезли на автозаках в СИЗО СБУ. По приезду меня очень сильно избили и я дня три не мог нормально спать и дышать.

Только я начал заходить в СИЗО — мне сразу же прилетело по голове. А из-за ранения головы от удара я потерял сознание. Потом выламывали руки и пальцы, Орали, что руку тебе сейчас сломаем. Я пытался подняться — мне опять по голове, и так по кругу. Все органы отбили. Я дня три не мог нормально спать, дышать из-за того, что все внутренности болели.

Перед тем, как отвезти нас Красному Кресту, нам говорили, что если будут спрашивать, то говорите, что питаетесь вы отлично, воды вам дают, ничего не жалеют, раненым обрабатывают все хорошо», — рассказал российский военный про своё пребывание в плену.

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