Вашингтон, 4 апреля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Западной Вирджинии, США, призвал судью привлечь к ответственности компании Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals Allergen за их вклад в эпидемию опиоидной зависимости в штате, сообщает 4 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Генеральный прокурор Патрик Морриси заявил, что опиоидная зависимость затронула практически всю Западную Вирджинию.

Согласно данным национального центра медицинской статистики США, в 2020 году уровень смертности от опиоидов в Западной Вирджинии почти в три раза превысил средний показатель по стране.

Напомним, ранее J&J и еще три крупнейших американских дистрибьютора лекарств (AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson) заключили общенациональные соглашения на сумму $26 млрд для урегулирования исков по поводу опиоидной зависимости в США. Западная Вирджиния оказалась в числе пяти штатов, не подписавших часть данного соглашения.