Сыктывкар, , 22:43 — REGNUM Власти Коми отменили обязательное соблюдение социальной дистанции в общественных заведениях, но сохранили действие масочного режима, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Надпись о соблюдении социальной дистанции в торговом комплексе Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно внесенным изменениям в антиковидный указ, в республике отменены дополнительные ограничения для парикмахерских и салонов красоты, летних веранд и ресторанов, библиотек, предприятий общественного питания, организаций отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортных учреждений, объектов спорта, фитнес-центров, кинотеатров и кинозалов, музеев и выставочных залов. Так, например, исключены требования по социальной дистанции, предварительной записи, передвижению в учреждениях и заполняемости помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми коллективный иммунитет к ковиду сократился до 50%.