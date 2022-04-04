Скопье, , 22:56 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 1024 образцов выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, 10 из них — повторные. Также в стране зарегистрировали 457 случаев выздоровления. Об этом 4 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Дорога вдоль моря, Северная Македония Дарья Алексеева © ИА REGNUM

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По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 306 711 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9231, 295 457 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1566 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.

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