Лос-Анджелес, США, 4 апреля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Американские метал-группы Lamb Of God и Megadeth выпустили новую совместную версию трека последних — Wake Up Dead 1986 года. Об этом 4 апреля сообщил портал NME.

В прошлом году обе группы отправились в совместное турне по США, которое назвали Metal Tour Of The Year. 9 апреля Megadeth и Lamb Of God отправятся на очередной совместный концерт после «огромного успеха» их турне в 2021 году. На концертах к ним присоединятся специальные гости — группы Trivium и In Flames, которые будут открывать каждое шоу тура.

В преддверии концертов Lamb Of God поделились кавер-версией песни Wake Up Dead, оригинал которой стал лид-синглом второго студийного альбома Peace Sells… But Who’s Buying? группы Megadeth.