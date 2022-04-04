Москва, , 22:53 — REGNUM Казахстан — не союзник России, к этой мысли пора привыкать. Об этом 4 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Подождём, что скажет президент Касым-Жомарт Токаев. Но его молчание вызывает очень большие вопросы. В целом это ставит вопрос о том, насколько вообще Казахстан можно считать союзником России», — заявил эксперт.

Вся его политика говорит о том, что это — партнёр, попутчик, но не более того, полагает Трухачёв.

«Естественно, это подрывает и ЕАЭС, и ОДКБ. Но лучше всё же снять «розовые очки» и увидеть Казахстан таким, каким он есть. Не врагом, конечно, но и явно не союзником» — заключил политолог.

Напомним, что Тимур Сулейменов, первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана, заявил о стремлении республики следовать требованиям антироссийских санкций.