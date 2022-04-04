Архангельск, 4 апреля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине погибли еще три уроженца Архангельской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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«Как бы ни было тяжело сообщать, но считаю это своим долгом – во имя памяти о наших по-настоящему героических ребятах. Это Дмитрий Юрьевич Волошин из Новодвинска, Иван Геннадьевич Зайцев из посёлка Хетово Виноградовского района и уроженец Вельска Иван Николаевич Павлович. У них остались семьи, которые мы, конечно, не оставим и окажем всю необходимую помощь и поддержку. И память о героях, которые выбрали путь военного и до последнего защищали честь Отечества, будем хранить всегда», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Вельского района Архангельской области Дмитрия Чернакова.