5 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 07:26 — REGNUM Ровно 73 года назад, 4 апреля 1949 года, был учрежден военно-политический блок стран Северной Америки и Западной Европы НАТО (North Atlantic Treaty Organization, NATO). Главной целью альянса стала борьба против советского влияния на европейском континенте.

Музей современной истории России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К годовщине создания НАТО музей современной истории России открыл выставку «НАТО. Хроника жестокости». Экспозиция выставки отображает ключевые международные события от начала Холодной войны до наших дней, которые тесно связаны с военной деятельностью Североатлантического альянса.

Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бидструп Херлуф. «Слабые звенья». 1975 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фомичев Василий Иванович. «Поправочки» Маккарти на глобусе и карте». 1963 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Андреевич Долгоруков. «Стараются». 1977 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ефимов Борис. «Ложь о советской угрозе». 1971 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Курсанты смотрят графику на выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кукрыниксы. «Марш по болотным кочкам». 1944 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка состоит из нескольких разделов: здесь можно увидеть и ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, планы нападения США и их союзников на СССР, разработанные вскоре после Второй мировой войны, бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.

Бидструп Херлуф. «НАТО воной чревато». Из альбома «Карикатуры с натуры» 1981 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стенд с видео, где показаны фотографии. «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Стенд с видео где показаны фотографии. «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книга и фото Фрэнсиса Гари Пауэрса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент гирлянды из бумажных журавликов. 1962. Стенд оформлен в память о жителях, погибших в результате американской атомной бомбардировки в августе 1945 году в г. Нагасаки, Япония. Собрание ГЦМСИР Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Настольная плакетка с изображением единственного уцелевшего после атомной бомбардировки в г. Хиросиме здания с надписью «Хиросима. Больше никогда». Япония, 1975 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка основана на документальных фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах из собрания Музея современной истории России, относящихся к периоду Холодной войны. Также Министерством обороны РФ предоставлены трофеи из зоны проведения специальной военной операции на Украине, свидетельствующих об участии НАТО в подготовке военной агрессии Украины в Донбассе.

Курсанты разглядывают трофеи, предоставленные Министерством обороны. «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автомобильный знак батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Флаг США Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Курсанты разглядывают трофеи, предоставленные Министерством обороны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Бронежилет, форма, жетон военнослужащего Вооруженных сил Украины, созданные по стандартам НАТО. Украина, 2020 г. Предоставлено Министерством обороны РФ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Курсанты разглядывают трофеи, предоставленные Министерством обороны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка подготовлена Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, Ассоциации исторических парков «России — Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня».

На выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «НАТО. Хроника жестокости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий, представленных на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий, представленных на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий, представленных на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий представленных на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий представленных на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит с 5 апреля до 24 апреля 2022 года в Музее современной истории России, улица Тверская, дом 21.