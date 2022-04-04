Тирана, , 22:26 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 833 человека выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался не один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 62. Об этом сообщило вечером 4 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Кувенд — парламент Албании Pudelek

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 273 913 случаев заражения коронавирусом, 269 924 человека излечились, скончались 3492 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 15 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 497, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около половины — 236 — выявленных активных случаев заражения приходится на Тирану.

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