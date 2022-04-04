Приштина, , 22:36 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 4 апреля провел встречу с люксембургским министром сотрудничества по вопросам развития и гуманитарным вопросам Францем Файотом.

Долой патриархат! President.gov.ua

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Курти поблагодарил Люксембург за поддержку и вклад в развитие Косово и назвал эту страну старым другом и партнером Косово.

Файот выразил заинтересованность в укреплении долгосрочного сотрудничества с Косово как с равноправным европейским государством. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования, «цифровизации и озеленения» экономики.

Стороны также обсудили проект строительства парка солнечных электростанций в Косово Selac Windpark мощностью 105 Мега-Ватт и площадью 69 тысяч квадратных метров.

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