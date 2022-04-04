Приштина, , 22:14 — REGNUM Косовский ходжа Ирфан Салиху 4 апреля в эфире телепередачи Kojshia заявил, что в исламе брак, заключенный без позволения отца, считается недействительным.

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Салиху «Мы стараемся жить в соответствии с учением пророка. Бог предусмотрел нормы, если мы будем следовать им, то будем лучше. Мухаммед сказал, что женщина не может выйти замуж без позволения отца или того, кто о ней заботится».

Также Салиху напомнил, что ислам не признает возможным сожительство мужчины и женщины вне брака.

По словам Салиху, мужчина должен просить у отца разрешения как на то, чтобы использовать его машину, так и для того, чтобы владеть его дочерью. Более того, ходжа назвал грехом даже тот случай, когда мужчина добивается влюбленности девушки без согласия ее отца.

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