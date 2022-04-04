Сеул, , 22:07 — REGNUM Южнокорейская поп-группа Big Bang совершила свое долгожданное возвращение с новым синглом Still Love, своим первым релизом за четыре года. Об этом 4 апреля сообщил портал NME.

Группа Big Bang Скриншот NME

В клипе на песню Still Love участники бойзбенда исполняют песню из разных мест, которые в концепции видеоролика представляют времена года.

Релиз стал их первым новым материалом за последние четыре года, со времен сингла 2018 года Flower Road. YG Entertainment впервые объявили о долгожданном возвращении бойзбенда в феврале, тогда же стало известно, что участник T. O. P. покинул коллектив. Однако рэпер намекнул, что предстоящий проект может стать последним релизом с его участием в обозримом будущем. «В последние несколько лет я начал думать, что, возможно, это конец, и, возможно, какое-то время меня не будет с коллективом», — сказал он.