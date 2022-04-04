Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Американская рок-группа Black Stone Cherry опубликовала видео на сингл Ringin' In My Head. Публикация видеоработы состоялась 4 апреля на YouTube-канале коллектива.

Black Stone Cherry Скриншот YouTube

Новый клип представляет собой музыкальный перформанс группы посреди большого ангара, дополненный кадрами из отдельной сюжетной линии. Съёмки ролика проходили в штате Кентукки (США).

Напомним, что Black Stone Cherry начали творческую деятельность в 2001 году, организовав ряд выступлений в клубах США. На текущий момент дискография коллектива насчитывает 14 студийных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Холзи перенесла операцию накануне премии «Грэмми-2022»