Вашингтон, 4 апреля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Американская рок-группа Black Stone Cherry опубликовала видео на сингл Ringin' In My Head. Публикация видеоработы состоялась 4 апреля на YouTube-канале коллектива.

Скриншот YouTube Black Stone Cherry

Новый клип представляет собой музыкальный перформанс группы посреди большого ангара, дополненный кадрами из отдельной сюжетной линии. Съёмки ролика проходили в штате Кентукки (США).

Напомним, что Black Stone Cherry начали творческую деятельность в 2001 году, организовав ряд выступлений в клубах США. На текущий момент дискография коллектива насчитывает 14 студийных проектов.